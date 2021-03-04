طلاب الثاني الثانوي بالغربية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

توافد طلاب الصف الثاني الثانوي بالغربية، على المدارس في الصباح الباكر؛ لأداء الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، ثم يؤدي القسم الأدبي الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع.ورصدت «الدستور» الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتبعتها المدرسة لمكافحة فيروس كورونا، حيث يتم فحص درجة الحرارة للطلبة قبل دخولهم المدرسة.وأوضح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه تم وضع خطة شاملة متكاملة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا وتجهيز اللجان الامتحانية وتقليل الكثافة الطلابية، بوتطبيق كافة الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حرصًا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات تنفيذا للتعليمات الوزارية.