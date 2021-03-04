طلاب «تانية ثانوي» يمتحنون اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس اليوم

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم، امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع، في ثالث امتحانات الفصل الدراسي الأول لهم، إلكترونيا عبر أجهزة التابلت، بلجان معقمة ومأمنة بالمدارس، حفاظًا عليهم من فيروس كورونا.وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الالكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، لتخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.