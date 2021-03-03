السبت.. افتتاح فعاليات الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير

يفتتح الدكتور مجدي صابر بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية في السادسة مساء السبت المقبل، فعاليات الدورة الرابعة من الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير والذي تقام أنشطته خلال الفترة من 6-10 مارس بحضور نخبة من نجوم الكاريكاتير والفنانين التشكيليين والإعلاميين والقيادات.ويتضمن معرض الملتقى ما يقرب من 100 لوحة نادرة وأصلية لرواد الكاريكاتير في مصر والوطن العربي وكذلك المجلات الفكاهية الساخرة التي صدرت منذ عشرات السنين.بالإضافة إلى معرض خاص عن كورونا والذي يأتي تفاعلا مع إجراءات الدولة المصرية وما اتخذته من قرارات واشتراطات احترازية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين تحت عنوان "الكاريكاتير يتحدى كورونا" بمشاركة 150 فنان عربي يمثلون جميع الدول العربية للمرة الأولى ويضم المعرض أكثر من مائتي كاريكاتير بأساليب متنوعة تكشف كيف تعامل رسام الكاريكاتير العربي مع وباء كورونا ما بين التحذير والتوعية والفكاهة والطرافة وفي هذا الإطار.وقال مؤسس ومدير الملتقى الكاتب الساخر عماد جمعه بداية أتوجه بالشكر لدار الأوبرا المصرية ورئيسها الدكتور مجدي صابر وكذلك الأستاذة هبة مراد مدير إدارة الفنون التشكيلية والمتاحف على ما يقدمونه من تسهيلات في سبيل نجاح الملتقى وفعالياته وكذلك الجمعية المصرية للكاريكاتير الذي يقام الملتقى بالتعاون معها.وأضاف أن ضيف شرف هذه الدورة هو الفنان عمرو فهمي من جريدة الأخبار المصرية وهو من نجوم الكاريكاتير الذين تركوا بصمة كبيرة بريشته المميزة وله مقتنيات في العديد من مؤسسات الدولة خاصة بورتريهات عظماء وأدباء مصر كما يتم تكريم نخبة من فناني الكاريكاتير ورواده الذين أثروا هذا الفن على مدى عقود.ومن المقرر أن يتم تكريم كل من الفنان عمرو سليم أحد أهم رسامي الكاريكاتير في مصر والوطن العربي استطاع أن يغوص بريشته الساخرة الناقدة في قضايا المجتمع ويعالجها بأسلوب طريف بخطوط كمشرط الجراح لكنه يجرح ولا يدمي بهدف الإصلاح والتوعية وأيضا تكريم الفنان نبيل السمالوطي وكيل وزارة التموين الأسبق لعطائه المتميز لسنوات طويلة ومساهماته في كثير من المطبوعات المصرية والعربية برسومه علاوة على إصداراته ودراساته لتاريخ المجلات الفكاهية الساخرة.كذلك يتم تكريم الإعلامية الكبيرة سناء البيسي كأول رسامة كاريكاتير في مصر والوطن العربي وإن توقفت بعد ذلك إلا أنها استحقت الريادة النسائية لهذا الفن الذكوري لعقود طويلة ففتحت الباب لأجيال بعدها فأصبح لدينا عشرات الرسامات لهذا الفن الساخر ومن الأردن الشقيق يتم تكريم الفنان ناصر الجعفري بمناسبة توليه رئاسة رابطة رسامي الكاريكاتير في الأردن ورئيس تحرير موقع "توميتو كارتون "الكاريكاتيري وهو واحد من أهم الرسامين في الأردن وله إسهامات عديدة في الارتقاء بفن الكاريكاتير.وتابع عماد جمعة كما يقام على هامش الملتقى عددا من الندوات حيث تقام ندوة ولقاء مفتوح مع المكرمين للوقوف على تجربتهم ومشوارهم في عالم الكاريكاتير وكذلك ندوة تحت عنوان "الكاريكاتير يتحدى كورونا " بمشاركة نخبة من الفنانين ويديرها الفنان أحمد عبد النعيم وأيضا لقاء مفتوح حول مستقبل الكاريكاتير العربي وكيف يمكن الارتقاء به في ظل تراجع العالم الورقي.جدير بالذكر أن الدورة الأولى أقيمت في الكويت بقاعة بوشهرى للفنون والدورة الثانية أقيمت في مصر بالجريك كامبس بالجامعة الأمريكية والدورة الثالثة بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية وتم تكريم عددا من رواد الكاريكاتير في مصر العالم العربي.