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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تحصل على 100 ألف جرعة لقاح للقضاء على سلالة كورونا الجنوب إفريقية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:24 م
لقاح للقضاء على
لقاح للقضاء على سلالة كورونا
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أعلنت حكومة النمسا أنها ستحصل على 100 ألف جرعة إضافية من لقاح "فايزر" لتطعيم جميع البالغين في مقاطعة شفاتس التابعة لإقليم تيرول، والتي أصبحت بؤرة لتفشي السلالة الجنوب إفريقية من فيروس كورونا.

وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس - في مؤتمر صحفي - "يجب أن يكون هدفنا هو القضاء بأقصى ما في استطاعتنا على هذه السلالة التي تمثل تهديدًا لنا، ليس في تيرول فحسب بل في جميع أنحاء النمسا"، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ويشهد إقليم تيرول النمساوي، الواقع وسط جبال الألب، إحدى أسوأ تفشيات السلالة الجنوب إفريقية في أوروبا، ويلزم سكانه حاليا الحصول على نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية لمغادرته.

وذكرت الصحيفة أنه من المقرر أن تخضع فعالية لقاح "فايزر" ضد هذه السلالة للدراسة، بعد أن أشارت أبحاث إلى أن السلالة الجنوب إفريقية قد تكون أكثر مقاومة للقاحات فيروس كورونا الحالية.

وكانت جنوب جنوب إفريقيا قد أوقفت استخدام لقاح "أسترازينيكا"، بعد أن توصلت تجربة محدودة النطاق أن اللقاح لا يعطي سوى حماية بنسبة 10% فقط من السلالة التي اكتُشفت لأول مرة في البلاد، على الرغم من أن هناك أمل في أنه قد يوفر حماية كبيرة ضد الحالات المرضية الشديدة، وفقا للصحيفة.

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