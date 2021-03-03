بعد رقص روبي في الأهرامات.. ألبوم "حتة تانية" يتصدر التريند

تفاصيل ألبوم روبي الجديد حتة تانية

يبحث متابعي ومحبي الغناء عن تفاصيل ألبوم روبي الجديد حتة تانية بعد الإعلان الأخير عن عودتها للغناء، والمقرر أن تطلقه من إنتاج وليد منصور على طريقة الميني ألبوم حيث تطرح الألبوم من خلال 6 أغاني فقط ولم تطرحه كالبوما طويلا.





عودة روبي للغناء بعد غياب 14عاما تعود روبي بالألبوم الجديد بعد توقف 14 عاما منذ أن توقفت عن الغناء عام 2007، ومن خلال جلسة حوار أقنعها المنتج بالعودة للغناء فوافقته على التواجد مرة أخرى وعلى أن ينتج لها الألبوم الجديد.







قد يهمك.. تفاصيل ألبوم روبي الجديد "حتة تانية" ويشهد الالبوم تعاونها مع كبار صناع الموسيقى في مصر من خلال التعاون مع الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، والملحن والموزع عزيز الشافعي وتوما، الملحن محمد يحيي ومدين، إيهاب عبدالواحد، بلال سرور، رامي سمير، والموزع أحمد إبراهيم وعدد آخر من الشباب.

رقص روبي في ألبوم حتة تانية



وأضفت روبي الطابع الراقص على الألبوم الجديد ولن تطرحه على طريقة الدراما أو التراجيديا وستكون هناك أغنيات راقصة مثل "هشك بشك" كما أعلن مؤخرا وكذلك حتة مني التي تحمل اسم الألبوم وكانت تريد عمل إعادة توزيع لأغنية من أغانيها القديمة ولكن تم التراجع عن الفكرة. قد يهمك.. اعرف عدد حلقات مسلسل شديد الخطورة

وبدأت الشركة المنتجة خطة الدعاية للألبوم خلال الأيام الماضية من خلال إرسال الألبوم لعدد من نجوم المجتمع وكذلك عمل الحفل الأخير بسفح الأهرامات والذي غنت فيه روبي وأحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة رقصتها على أغنية "أنت عارف ليه".

نكشف خلال هذا التقرير تفاصيل ألبوم روبي الجديد حتة تانية بعد ان احتلت محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد انتشار فيديوهات حفلها الأخير بسفح الأهرامات احتفالا بالألبوم الجديد المقرر إطلاقه خلال الأيام القادمة من إنتاج وليد منصور ويعيدها للساحة الغنائية بعد أكثر من 14 عاما وتفرغها للتمثيل خلال الأيام الماضية.