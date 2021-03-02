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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كم عدد حلقات مسلسل شديد الخطورة 2021

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:33 م
مسلسل شديد الخطورة
مسلسل شديد الخطورة
نعمات مدحت
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كم عدد حلقات مسلسل شديد الخطورة، سؤال تصدر محركات البحث الشهيرة عقب إطلاق أولى الحلقات خلال الأسابيع الماضية، فقد شاهد المسلسل عددا كبيرًا من جانب الجمهور، حيث تداولوا مقاطع فيديو للمسلسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كم عدد حلقات مسلسل شديد الخطورة 2021

لم يتم تحديد عدد حلقات المسلسل، حيث من المقرر أن يقدم على أكثر من جزء كل جزء يحتوي على 7 حلقات فقط، ويشارك في بطولته بجانب أحمد العوضى وريم مصطفى كل من الفنان القدير رياض الخولى، ومحمود حجازى، وناهد رشدى، وحمزة العيلى، وحسنى شتا، وخالد كمال، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.

موعد عرض مسلسل شديد الخطورة 

يعرض مسلسل شديد الخطورة ، عبر منصة watch it،  يوم الأربعاء من كل أسبوع، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مصر.

قصة مسلسل شديد الخطورة

تدور أحداث مسلسل شديد الخطورة، في إطار من دراما التشويق والأكشن والإثارة، حول مهندس شاب يعمل في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، ويقوم بمطاردة عصابة محترفة ليمر بالعديد من المواقف والمواجهات شديدة الخطورة، ويقوموا بقتل زوجته بعد خطفها، ويقوم باللعب معهم ومحاولة الانتقام منهم.

 نبذة عن منصة WATCH iT

تحظى منصة WATCH iT! باهتمام كبير من الجمهور حيث تعرض العديد من الأعمال الفنية التي تهم المشاهد، وهي مثل منصة شاهد نت، وتعد أول خدمة رقمية مصرية تتيح مشاهدة المحتوى الدرامي والبرامجي من الأفلام، والمسلسلات، والأحداث الرياضية، والأفلام الوثائقية و السهرات التلفزيونية، بالإضافة إلى المسرحيات والبرامج التلفزيونية، وأفلام الكارتون الخاصة بالأطفال.
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