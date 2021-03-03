تفاصيل ألبوم روبي الجديد «حتة تانية» بعد غياب 14 سنة عن الغناء

بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عامًا، تعود الفنانة روبي، لطرح ألبوم جديد، حيث تستعد للعودة بألبوم غنائي جديد، ويسأل محبى روبي عن ألبومها الجديد عبر السوشيال ميديا، وموقع التغريدات القصيرة "تويتر".

"الدستور" يرصد خلال السطور القادمة تفاصيل ألبوم الفنانة روبي الجديد "حتة تانية".

تفاصيل ألبوم روبي الجديد

يتصدر ألبوم روبي الجديد، "حتة تانية" من خلال الأخبار والسؤال عنه، محركات البحث الشهيرة، حيث يكون الألبوم ٦ أغاني في شكل ميني ألبوم، من إنتاج وليد منصور، حيث تم الاتفاق على طرح الأغاني على فترات بمعدل أغنية كل أسبوع، كما سيتم تصوير أغنيتين من الألبوم على شكل طريقة الفيديو كليب وذلك مع المخرج محمد القاضي.





ويشار إلى أن روبي، قد انتهت من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "يا ولا، من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، وتتعاون روبي، مع عدد كبير من صناع الأغنية المتميزين منهم الشاعر أيمن بهجت قمر والموزع الموسيقى أحمد إبراهيم وتوما والملحن محمد يحيى، خلال ألبومها الجديد.





شكل الألبوم الجديد للفنانة روبي

يطرح الألبوم الجديد للفنانة روبى، في الأسواق، خلال الفترة الحالية، بشكل متقطع، حيث ستطرح أغانيه بطريقة السينجل، وبهذا الألبوم تعود روبى لعالم الغناء بعد فترة غياب طويلة، بعدما قامت بالمشاركة في العديد من الأعمال الدرامية الفنية فترة طويلة، وانقطاعها عن الغناء.

أعمال روبي الفنية الفترة الحالية

وعلى الجانب الآخر، تشارك روبي في بطولة مسلسل "شقة 6" من إخراج محمود كامل، وهو من نوعية أعمال الـ15 حلقة للعرض على إحدى المنصات الرقمية مثل شاهد نت، وواتس اب، خلال الفترة القادمة، وتدور أحداثه في أجواء من التشويق والإثارة والمتعة، من إنتاج أيمن يوسف.

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بينما انضمت روبي لفريق عمل "بره المنهج" مع الفنان ماجد الكدواني وأسماء ابو اليزيد و شريف الدسوقي وإخراج عمرو سلامة.