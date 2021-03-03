مؤسسة العويس الثقافية تحتفي باليوم العالمي للشعر 21 مارس

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أمسية شعرية افتراضية يوم 21 مارس الجاري، عبر منصتها الرسمية الافتراضية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشعر.ويشارك في الأمسية الشاعر العراقي علي جعفر العلاق، والشاعر اللبناني شوقي بزيع، ويقدمها ويديرها الناقد التونسي محمد لطفي اليوسفي.وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (الـيونسكو)، قد اعتمدت خلال دورتها الثلاثين المنعقدة في باريس عام 1999، ولأول مرة، يوم 21 مارس، اليوم العالمي للشعر بهدف دعم التنوع اللغوي، ومنح اللغات المهددة بالاندثار فرصا أكثر لاستخدامها في التعبير.يذكر أن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية نظمت العديد من الندوات والأمسيات الافتراضية عبر تطبيق "زووم"، وتم بثها بشكل مباشر على موقع المؤسسة في الفيسبوك وشارك فيها عدد كبير من الشخصيات الفكرية العربية وحضرها جمهور نوعي من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.