خلال الامتحان.. أولياء الأمور يستأجرون مقاعد المقاهي لانتظار أبنائهم

حرص عدد من أولياء الأمور على الحضور مع أبنائهم من طلاب الصف الأول الثانوي، لتأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدرسة الشهيد على أحمد فهمي "الجيزة الثانوية بنات سابقآ" بمنطقة الجيزة.وخلال ساعات الانتظار فضل بعض أولياء الأمور والأمهات، استئجار مقاعد من المقهى المقابلة للمدرسة بدلا من افتراش الأرض.وأوضح عدد من الأمهات أنهن اعتدن على هذا الوضع منذ بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول، فبمجرد الوصول للمدرسة يتم إحضار المقاعد مقابل 5 جنيهات خلال ساعات الانتظار، لحين انتهاء المادة واسترجاع المقعد لمكانه في المقهى.