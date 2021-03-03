اليابان تسعى لتمديد حالة الطوارئ في طوكيو

قال رئيس الوزراء الياباني، سوجا يوشيهيدي، إنه ربما يمدد حالة الطوارئ في منطقة طوكيو الكبرى، بحسب ما ذكرته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية.ومن المقرر أن ينتهى العمل بحالة الطوارئ، الأحد المقبل، في طوكيو وكاناجاوا وساينتاما وتشيبا.وكان بعض حكام المناطق قد أعربوا في وقت سابق عن تحفظهم إزاء إنهاء الحالة الطوارئ، قائلين إن أرقام الاصابات لم تنخفض بصورة كافية بعد.وأعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم، تسجيل 316 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.