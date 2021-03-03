«محامين الإسكندرية» تطلق حملة للتبرع بالدم لصالح مرضى أسرهم

قام عبد الحليم علام، نقيب المحامين في الإسكندرية، بالتبرع بالدم في الحملة التي تنظمها نقابة المحامين في الإسكندرية، والتي بدأت منذ قليل بفناء محكمة المنشية وسط المدينة، وشهدت حملة التبرع بالدم، إقبالا من المحامين للتبرع لصالح أعضاء النقابة من المرضى وأسرهم، لتوفير الدم بشكل سريع لأي حالة مرضية دون انتظار.و قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين في الإسكندرية، أن حملة التبرع بالدم تنظم للمرة الأولى لصالح المحامين وأسرهم، بعد تلقي عدة شكاوى من معاناة المحامين المرضى أو أسرهم، من صعوبة الحصول على الدم في حالات مرضية تحتاجه بشدة وفي وقت سريع، لذا قررنا إطلاق حملة للتبرع بالدم لصالحهم.وأضاف نقيب المحامين في الإسكندرية، أنه تم الاتفاق مع بنك الدم بأن يكون التبرع لصالح نقابة المحامين في الإسكندرية، وعند احتياج أي عضو بالنقابة للدم يتم توفيرها بشكل سريعا بخطوات بسيطة بين بنك الدم والنقابة.وأكد "علام"، أن تلك الحملة لن تكون الأخيرة وسيتم تكرارها مرة أخرى، حتى يتم التأكد من أن مشكلة نقص الدم للمحامين المرضى أو أسرهم قد انتهت وتوافر الدم.