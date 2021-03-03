15 ألفا و698 إصابة جديدة بكورونا و309 وفيات فى بولندا

ذكر نائب وزير الصحة البولندي، والديمار كراسكا في مقابلة مع الإذاعة الرسمية البولندية أن البلاد تسجل "عددا كبيرا للغاية" من السلالة البريطانية لفيروس كورونا، الأكثر عدوى، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.وأضاف أن أطباء متخصصين في علاج فيروس كورونا يقولون إن المرضى يصلون إلى المستشفيات وهم بالفعل في حالة خطيرة للغاية: "الموجة الثالثة تكتسب زخما".وسجلت بولندا 7937 حالة إصابة جديدة و216 حالة وفاة أمس الثلاثاء.