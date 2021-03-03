تعرف على حقيقة تسريب امتحان الفرنساوي أولى ثانوي

حقيقة تسريب امتحان الفرنساوي أولى ثانوي



وانطلقت السبت الماضي امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي إلكترونيًّا من المدرسة، بنظام "أوبن بوك".





يهتم الكثير من أولياء الأمور بالاطمئنان على أولادهم من الطلاب في الصف الأول الثانوي، وذلك بعد الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية حول حقيقة تسريب امتحان الفرنساوي أولى ثانوي.وتوفر الدستور لقرائها حقيقة تسريب امتحان أولى ثانوي، حيث تعد اللغة الفرنسية من أهم المواد الأساسية التي يهتم بدراستها الطلاب في الثانوية العامة، لذلك يرغب جميع الطلاب مذاكرتها بشكل جيد والحصول على أعلى درجات.ويقوم الطلاب بمذاكرة أكبر عدد من الكلمات في اللغة الفرنسية، ليتمكنوا من ترجمة الأسئلة وحلها، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم أن جميع الاختبارات في مستوى الطالب المتوسط، وذلك ليتمكن الطلاب من حل أكبر عدد من الأسئلة، حيث أن الوزارة تعمل جاهدة على مراعاة ظروف البلاد وعدم استقرار العام الدراسي بسبب انتشار فيروس كورونا.وأكدت وزارة التربية والتعليم على الطلبة عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المسربة لأنها عارية تماما من الصحة وأنها ما هي إلا أسئلة امتحانات سابقة، وعلى الطلاب المذاكرة ليتمكنوا من الحل.كما شددت على جميع الطلاب عدم التنسيق وراء الإشاعات المنتشرة بكثرة في الوقت الحالي، وأنه يجب متابعة موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على جميع القرارات والأخبار الجديدة الخاصة بالعام الدراسي الجاري.جاء ذلك بعد أن انتشرت كثير من الأقاويل الخاص بتسريب امتحان اللغة الفرنسية للصف الأول الثانوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك بدأ جميع الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن صحة هذه الإشاعات.ومن ناحية أخرى قد أشاد طلاب الصف الأول الثانوي، بامتحان اللغة الإنجليزية؛ حيث يؤدون الامتحان في مادتي "اللغة الأجنبية الأولى" و"الجغرافيا" على فترتَين، مؤكدين سهولة الامتحان وأن الأسئلة جاءت مباشرة.وقال الطلاب إنه تم الانتهاء من حل امتحان اللغة الإنجليزية في أقل من 10 دقائق، مؤكدين أن عدد الأسئلة ملائم مع عدد الأسئلة التي كانت بنظام الاختيار من متعدد.وأشاد الطلاب بسهولة الدخول على المنصة في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول.وتداول عدد من الطلاب صورًا من امتحان اللغة الإنجليزية على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، كما نشر الطلاب إجابات لأسئلة الامتحان عبر تطبيق "تليجرام".اقرأ أيضاً..