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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بإجراءات احترازية.. «أولى إعدادي وثانوي» يؤدون الامتحانات بالبحيرة (فيديو)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:00 ص
طلاب الصف الأول الثانوي
طلاب الصف الأول الثانوي
البحيرة معوض هويدى
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وسط إجراءات احترازية وحالة من الهدوء والانتظام يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي العام، والأول الإعدادى بمحافظة البحيرة، امتحانات نصف العام الدراسي.

ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف المتابعة الميدانية للوقوف على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 20202021 والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وحسن سير الامتحانات بيسر وسهولة وتذليل ما يعترضها من معوقات.

وأكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن 34377 طالبًا في 119 مدرسة على مستوى 18 إدارة تعليمية بالصف الأول الثانوي يؤدون امتحانات نصف العام.

وأشار إلى أنه يتم متابعة سير الامتحانات أولًا بأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية والتي تم ربطها بغرف العمليات الفرعية داخل كل إدارة تعليمية وأن عملية الدخول لمنصة الامتحانات سارت بسهولة ويسر، وتم توفير كافة وسائل الأمن والهدوء والسلامة واتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة وتذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان بشكل متباعد والالتزام بالتعقيم قبل دخول اللجان والتنبيه على عدم استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان.
بإجراءات احترازية.. «أولى إعدادي وثانوي» يؤدون الامتحانات بالبحيرة (فيديو)
بإجراءات احترازية.. «أولى إعدادي وثانوي» يؤدون الامتحانات بالبحيرة (فيديو)
بإجراءات احترازية.. «أولى إعدادي وثانوي» يؤدون الامتحانات بالبحيرة (فيديو)
بإجراءات احترازية.. «أولى إعدادي وثانوي» يؤدون الامتحانات بالبحيرة (فيديو)
بإجراءات احترازية.. «أولى إعدادي وثانوي» يؤدون الامتحانات بالبحيرة (فيديو)
بإجراءات احترازية.. «أولى إعدادي وثانوي» يؤدون الامتحانات بالبحيرة (فيديو)
بإجراءات احترازية.. «أولى إعدادي وثانوي» يؤدون الامتحانات بالبحيرة (فيديو)
بإجراءات احترازية.. «أولى إعدادي وثانوي» يؤدون الامتحانات بالبحيرة (فيديو)

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