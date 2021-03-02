رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الدستور» داخل أول مخبز للأطفال مرضى التمثيل الغذائي بالمستشفى الجامعي بالشرقية (فيديو)

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:40 م
مخبز للأطفال مرضى
مخبز للأطفال مرضى التمثيل
سارة الوردانى
طباعة
شهدت محافظة الشرقية، افتتاح أول مخبز يوفر مخبوزات وأطعمة مخصصة للأطفال مرضى خلل التمثيل الغذائي، أو المصابين بأمراض أخرى وحساسية وتحتاج نوعيات خالية من الجلوتين، لتقديم التغذية العلاجية للأطفال المرضى.

ومن داخل المخبز، التقت "الدستور" بالدكتورة وسام عبد المنعم مختار، مدير مستشفى الأطفال الجامعي، والمشرف العام على المخبز، للتعرف على الخدمات المقدمة للمرضى، ونوع الرضى ممن تشملهم الخدمة.

استهلت الدكتورة وسام حديثها، أن تخصصها في أمراض التمثيل الغذائي للأطفال، ورؤيتها قطاع كبير من الأطفال المهمشين والمحرومين كان دافعا لها لإنشاء أول وحدة للتمثيل الغذائي، وقد نجحت في إنشائها عام 2016، كأول وحدة تخدم هذا النوع من الأطفال، الذى يشقى كثيرا في الحصول على الخدمات، لاسيما الطعام، حيث يعتمد علاج هذا النوع من الأطفال بدرجة كبيرة على التغذية المناسبة، وخلال تقديم الوحدة لخدماتها تبين أن الأطفال وذويهم يتكبدون معاناة كبيرة جدا، للحصول على توفير الغذاء المناسب لهم، لاسيما أن الأطفال من مرضى التمثيل الغذائي محرومون تماما من تناول الخبز والمخبوزات، إلى جانب أنواع محرومون من تناول اللحوم والدجاج ومشتقاتهم طوال الحياة، فأقدمت مدير مستشفى الأطفال على اقتراح توفير مكان لتقديم التغذية المناسبة للأطفال المرضى، وهو ما عاونها عليه الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور وليد ندا، مدير مستشفى الزقازيق الجامعي.

وأضافت، أنه قد تم توفير مكان وتجهيزه في خلال أشهر، وتم توفير الأفران، والتعاقد مع شركات لتوفير المنتجات اللازمة لتقديم هذا الغذاء للأطفال، ليتم افتتاح أكبر مخبز للأطفال من مرضى التمثيل الغذائي ومرضى السكر ومرضى الحساسية المتعددة.

وأكدت الدكتورة وسام عبد المنعم، أن هذا المخبز يعد الأكبر في مصر، بعد مكان آخر جامعي بمحافظة القاهرة، ولكن ليس بهذا الحجم وليس بهذه الجودة، لافتة إلى أن المخبز يقدم كافة أشكال المخبوزات التي يشتهيها الأطفال ويحلمون بها، مع مراعاة كل طفل مريض واحتياجاته التي تختلف عن غيره.

ويقدم المخبز الخبز بأنواعه والكيك والباتيه والكرواسون والبيتزا والحلوى الشرقية والجاتوه والبسكويت والسابليه والكوكيز، مع مراعاة الحساسية ضد الألبان والدقيق ومادة الجلوتين، ويخدم محافظة الشرقية ومحافظات عديدة، ويتم أخذ رأى الأطفال واستطلاع وجهات نظرهم في الأطعمة المقدمة، والأخذ باقتراحاتهم وما يشتهون.

وعن الأطفال الذين تشملهم خدمات المخبز، قالت الدكتورة وسام عبد المنعم، إن المخبز يقدم الأطعمة لأطفال مرضى التمثيل الغذائي، وهو مرض وراثي يجعل الطفل مصاب بخلل في الاستفادة من الأطعمة، حتى أن الطعام قد يتحول لمواد ضارة، قد تؤدى لإصابة الطفل بتشنجات وأعراض وخيمة، كما يخدم مرضى حساسية الجيلوتين، والذى يعانى أطفال المصابين به من آلام شديدة وقلة نمو وفقدان في الوزن، قد تؤدى للوفاة.

كما يخدم المرضى المصابين بالحساسية المتعددة، وهو أسوأ الأنواع، حيث يعانى الطفل من الحساسية لأكثر من مكون غذائي، ويخدم أيضا المخبز الأطفال من مرضى السكر، والأطفال أصحاب الحميات الكيتونية، ممن يصابون بالتشنجات والآلام حين تناول الطعام.

وتابعت، أنه إلى جانب تقديم هذه الخدمات الغذائية للأطفال، يتم متابعة حالة كل طفل بتفاصيلها، وتخصيص ملف وكارت متابعة لكل طفل، حتى يتسنى تقديم الخدمات بشكل يفيد الطفل، ولا يتسبب له في ضرر.

وعن أسعار هذه المخبوزات، قالت مدير مستشفى الأطفال أن السعر مدعم ومخفض تماما، إلى جانب حصص شهرية مجانية للأطفال، لافتة إلى أن في بعض الأماكن الخاصة وغير المتوافرة بالشرقية يصل سعر الرغيف الواحد لـ5 جنيهات ويزيد.

وجبرا لخواطر الأطفال المحرومون من تناول اللحوم والطيور طول الحياة، قالت الدكتورة وسام عبد المنعم، إنه قد تم ابتكار طرق لتقديم حيل في الطعام، تجعل الطفل يتوهم أنه يتناول اللحوم، مشيرة إلى أنه يتم تقديم سندوتشات مشروم بطرق معينة توحى للطفل بأنه يتناول شاورما، إلى جانب تقديم بعض المواد ومكسبات الطعام واللون، تجعله يظن أنه يتناول دبابيس الدجاج أو الكفتة، كما يتم الاستعانة ببدائل الألبان والجبن في تقديم أنواع البيتزا، حتى لا يشعر الطفل أنه محروم أو منبوذ عن باقي الأطفال في تناول الأطعمة التي يحبها.

ومن المقرر أن يتم خلال الأيام المقبلة وضع شريحة أسعار ولائحة للتعامل في المخبز، تمهيدا لفتح منافذ البيه بشكل يومي ومستمر يخدم جميع المرضى.
«الدستور» داخل أول مخبز للأطفال مرضى التمثيل الغذائي بالمستشفى الجامعي بالشرقية (فيديو)
«الدستور» داخل أول مخبز للأطفال مرضى التمثيل الغذائي بالمستشفى الجامعي بالشرقية (فيديو)
«الدستور» داخل أول مخبز للأطفال مرضى التمثيل الغذائي بالمستشفى الجامعي بالشرقية (فيديو)
«الدستور» داخل أول مخبز للأطفال مرضى التمثيل الغذائي بالمستشفى الجامعي بالشرقية (فيديو)
«الدستور» داخل أول مخبز للأطفال مرضى التمثيل الغذائي بالمستشفى الجامعي بالشرقية (فيديو)
«الدستور» داخل أول مخبز للأطفال مرضى التمثيل الغذائي بالمستشفى الجامعي بالشرقية (فيديو)
«الدستور» داخل أول مخبز للأطفال مرضى التمثيل الغذائي بالمستشفى الجامعي بالشرقية (فيديو)
«الدستور» داخل أول مخبز للأطفال مرضى التمثيل الغذائي بالمستشفى الجامعي بالشرقية (فيديو)
«الدستور» داخل أول مخبز للأطفال مرضى التمثيل الغذائي بالمستشفى الجامعي بالشرقية (فيديو)
«الدستور» داخل أول مخبز للأطفال مرضى التمثيل الغذائي بالمستشفى الجامعي بالشرقية (فيديو)
«الدستور» داخل أول مخبز للأطفال مرضى التمثيل الغذائي بالمستشفى الجامعي بالشرقية (فيديو)
«الدستور» داخل أول مخبز للأطفال مرضى التمثيل الغذائي بالمستشفى الجامعي بالشرقية (فيديو)
«الدستور» داخل أول مخبز للأطفال مرضى التمثيل الغذائي بالمستشفى الجامعي بالشرقية (فيديو)
«الدستور» داخل أول مخبز للأطفال مرضى التمثيل الغذائي بالمستشفى الجامعي بالشرقية (فيديو)
«الدستور» داخل أول مخبز للأطفال مرضى التمثيل الغذائي بالمستشفى الجامعي بالشرقية (فيديو)
«الدستور» داخل أول مخبز للأطفال مرضى التمثيل الغذائي بالمستشفى الجامعي بالشرقية (فيديو)
«الدستور» داخل أول مخبز للأطفال مرضى التمثيل الغذائي بالمستشفى الجامعي بالشرقية (فيديو)
«الدستور» داخل أول مخبز للأطفال مرضى التمثيل الغذائي بالمستشفى الجامعي بالشرقية (فيديو)

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسى يؤكد حتمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

الزمالك يكشف تفاصيل خطاب «فيفا» بشأن أزمة شيكابالا

الباز يكشف مفاجأة: فنان جوّعه أيمن نور فى تركيا سيلحق بجمال الجمل قريبًا

الصور

image description

محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحى

image description

جامعة أسيوط ترد على واقعة الإساءة لـ"بن شرقى"

image description

جامعة حلوان تعلن قرارات مهمة للطلاب (صور)

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

طوارئ بالإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ المتوقع

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

«بلاطة» يطارد «شباب الخليل» متصدرًا الدورى الفلسطينى

شركة ديكورات بلجيكية تستخدم تقنية ألعاب الفيديو لعرض منتجاتها

ترددات قنوات الأطفال.. تردد قناة ميكي ٢٠٢١ على النايل سات

تفاصيل.. الأعياد الرسمية ٢٠٢١ القادمة

أيام زمان

أٌقسم بالله ما سرقته.. اعترافات هنيدي عن أزمته مع أحمد آدم

«طردتها بديعة مصابني».. حكاية محمد فوزي مع الراقصة لولا

«سافر وتركها من أجل المال».. حكاية الزواج الأول للفنانة نادية لطفي

كواليس سجن الفنانة تحية كاريوكا بسبب «السجاد»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل للفنان الشاب أحمد ناصر بدار أوبرا الإسكندرية

الليلة.. الشاعر فوزى عبد السميع بضيافة برنامج اقرأ معانا

عرض فيلم "محاكمة سبعة من شيكاغو" بقصر السينما

زوجة يوسف إدريس: شرح لى كل عيوبه فى جواب.. وشبكتى كانت غويشة