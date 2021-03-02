القبض على المتهم بقتل زوجته ذبحًا بالمرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج من القبض على صاحب سوبر ماركت متهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما بمنطقة المرج.وكشف مصدر أمنى عن أن خلافات أسرية دفعت المتهم لقتل زوجته بعد مشاجرة كبيرة نشبت بينهما، كما نفى قيام المتهم بقتل نجلته أو مسها بسوء.البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا يفيد بقيام صاحب سوبر ماركت بذبح زوجته بسبب خلافات أسرية، وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم وتم ضبط المتهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.