بعد سؤال توقع وفاة بن شرقي.. هاشتاج دكتور حقوق سوهاج يتصدر تويتر

حالة من الجدل والإثارة، حدثت بسبب وضع أستاذ جامعي لسؤال في امتحان مادة القانون الدولى للفرقة الرابعة بكلية الحقوق بجامعة سوهاج، بعد أن افترض أستاذ المادة في سؤاله الأول من الامتحان وفاة اللاعب المغربى ومهاجم نادى الزمالك أشرف بن شرقى بفيروس كورونا المستجد أثناء تواجده بمصر، ما تسبب في غضب جماهيري كبير لمشجعى ولاعبين نادي الزمالك، حيث تصدر هاشتاج على موقع التغريدات القصيرة تويتر بعنوان" دكتور سوهاج قذر منحط".





هاشتاج دكتور حقوق سوهاج قذر منحط يتصدر تويتر 2021





عقب امتحان مادة القانوني الدولي، اليوم الثلاثاء، تصدر هاشتاج "دكتور سوهاج قذر منحط" مواقع التواصل الاجتماعي وموقع التغريدات القصيرة تويتر، حيث تسبب السؤال الذي جاء نصه كالتالي:" وفاة اللاعب أشرف بن شرقي لاعب ومهاجم النادي الأهلى بفيروس كورونا بمصر، وظهور مشاكل بين زوجته وأولاده وشقيق له مصرى الجنسية يقيم بمركز جهينة بسوهاج، على تركته الضخمة التي تركها انتهت بدعاوى قضائية أمام إحدى المحاكم المصرية.

حيث يطلب دكتور المادة وواضع الإمتحان من الطلاب الإجابة على أسئله وضعها في هذا الخصوص في إطار دراستهم للقانون الدولى، وكيفية التصرف، وما المواد التي تحدد هذه الحالة.





انهاء انتداب واضع سؤال أشرف بن شرقي في امتحان القانون





وبعد غضب جماهير نادي الزمالك، وموجة الانتقادات التي وجهت لأستاذ المادة، فقد قررت جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور أحمد عزيز، وقف انتداب الأستاذ الذى وضع سؤال "أشرف بن شرقى" في كلية الحقوق، للفرقة الرابعة "مادة القانون الدولى الخاص"، كما قام مخاطبة رئيس جامعة أسيوط للتحقيق في الواقعة حيث أن الأستاذ منتدب من جامعة أسيوط.

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من هو أشرف بن شرقي لاعب الزمالك

وأشرف بن شرقى لاعب كرة قدم مغربي يلعب في مركز الجناح أوالوسط الهجومي مع نادى الزمالك، وفي يوليو 2019 وقع بن شرقي عقدًا مع نادي الزمالك لمدة 3 مواسم حتى 2022.