رابط تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة

خطوات التسجيل في بطاقة الخدمات المتكاملة على موقع وزارة التضامن

خدمة عامة.. موقع وزارة التضامن الاجتماعي وفي سياق متصل، يظهر خانة اختيار مكان تسليم بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني على موقع وزارة التضامن الإجتماعي، حيث يختار ذوي الإعاقة بين استلامها في المنزل، أو عبر مكتب البريد. وفي سياق متصل، يظهر خانة اختيار مكان تسليم بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني على موقع وزارة التضامن الإجتماعي، حيث يختار ذوي الإعاقة بين استلامها في المنزل، أو عبر مكتب البريد.

تصدرت عمليات البحث عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وعلى موقع " جوجل " من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة، ويبحث أصحاب الخدمات المتكاملة عن رابط تسجيل، حيث توفر بطاقة الخدمات المتكاملة لهم الحقوق الواردة في قانون ذوي الإعاقة، وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، الرابط الإلكتروني لتسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة، للتسهيل على ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل هذا الوقت بسبب أزمة فيروس كورونا القاتل.ولأن عمليات البحث مستمرة على محركات الإنترنت من قبل أصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة، لذوي الاحتياجات الخاصة، يعرض لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل التي تشمل رابط تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة moss.gov.eg.أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن الرابط الإلكتروني تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة من خلاله، حتى يستطيع المواطن الباحث عن خدمة التسجيل فيها بكل سهولة توفيرًا للوقت لدى المواطن، نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وتلتزم وزارة التضامن بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة المواطنين من عدوى كورونا القاتل.ويمكن للباحث عن الخدمة التسجيل فيها من خلال هذا الرابط الإلكتروني: moss.gov.eg1 - أولًا يقوم المتقدم في طباعة صورة شخصية له، مع صورة لبطاقة الرقم القومي التي تكون من 14 رقمًا، وشهادة ميلاد.2 - ثانيًا يقوم المتقدم بالضغط على تحميل الملفات ورفع صور الأوراق، ( صورة لبطاقة الرقم القومي - صورة شخصية لذوي الإعاقة - صورة التقرير الطبي ) ثم انتظار اكتمال التحميل.3 - ثم يقوم الضغط على استمارة الخدمات، ثم ملئ البيانات المطلوبة، وهي عبارة عن أسئلة لها اختيارات، ويختار ذوي الإعاقة إجابة كل سؤال حسب الحالة.4 - وأخيرًا.. ثم الضغط على أيقونة حفظ ويكون اكتمل التسجيل.