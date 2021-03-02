رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة moss.gov.eg

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:09 م
ذوي الاحتياجات الخاصة
ذوي الاحتياجات الخاصة
هبه محمد
طباعة
تصدرت عمليات البحث عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وعلى موقع " جوجل " من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة، ويبحث أصحاب الخدمات المتكاملة عن رابط تسجيل، حيث توفر بطاقة الخدمات المتكاملة لهم الحقوق الواردة في قانون ذوي الإعاقة، وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، الرابط الإلكتروني لتسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة، للتسهيل على ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل هذا الوقت بسبب أزمة فيروس كورونا القاتل.

ولأن عمليات البحث مستمرة على محركات الإنترنت من قبل أصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة، لذوي الاحتياجات الخاصة، يعرض لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل التي تشمل رابط تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة moss.gov.eg.

رابط تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن الرابط الإلكتروني تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة من خلاله، حتى يستطيع المواطن الباحث عن خدمة التسجيل فيها بكل سهولة توفيرًا للوقت لدى المواطن، نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وتلتزم وزارة التضامن بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة المواطنين من عدوى كورونا القاتل.

ويمكن للباحث عن الخدمة التسجيل فيها من خلال هذا الرابط الإلكتروني: moss.gov.eg

خطوات التسجيل في بطاقة الخدمات المتكاملة على موقع وزارة التضامن

1 - أولًا يقوم المتقدم في طباعة صورة شخصية له، مع صورة لبطاقة الرقم القومي التي تكون من 14 رقمًا، وشهادة ميلاد.

2 - ثانيًا يقوم المتقدم بالضغط على تحميل الملفات ورفع صور الأوراق، ( صورة لبطاقة الرقم القومي - صورة شخصية لذوي الإعاقة - صورة التقرير الطبي ) ثم انتظار اكتمال التحميل.

3 - ثم يقوم الضغط على استمارة الخدمات، ثم ملئ البيانات المطلوبة، وهي عبارة عن أسئلة لها اختيارات، ويختار ذوي الإعاقة إجابة كل سؤال حسب الحالة.

4 - وأخيرًا.. ثم الضغط على أيقونة حفظ ويكون اكتمل التسجيل.

خدمة عامة.. موقع وزارة التضامن الاجتماعي

وفي سياق متصل، يظهر خانة اختيار مكان تسليم بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني على موقع وزارة التضامن الإجتماعي، حيث يختار ذوي الإعاقة بين استلامها في المنزل، أو عبر مكتب البريد.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

«التخطيط» تعلن المقبولين بأولى مجموعات مبادرة «كن سفيرًا»

بـ34 مليون جنيه.. أول طفل مصري يحصل على أغلى دواء في العالم مجانا

«الإدارية العليا» توصي بتأييد حل مجلس الزمالك السابق.. ورفض طعون مرتضى منصور

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

image description

جامعة أسيوط: خطوات وقائية بلجان الامتحانات لسلامة الطلاب

image description

محافظ أسيوط يشدد على ضرورة وصول حملة التطعيم ضد شلل الأطفال للمستهدفين

image description

محافظ أسيوط: نحتاج إلى تضافر الجهود لحل مشاكل المواطنين

الأكثر قراءة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

الرئيس السيسى يؤكد حتمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

معهد «جوته» يفتح باب تقديم للدورة الثانية لبرنامج الإقامات الفنية الرقمية

خطوات تسجيل الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021

«بوابة الأمان» تُساهم فى إخراج المنتجات الخطرة للوقاية من كورونا بأوروبا

أيام زمان

«نادم».. اعترافات محمد جلال عبد القوي عن حياته وأعماله الأدبية

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

«من أول نظرة».. قصة حب يوسف إدريس ورجاء الرفاعي

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حلمنتيشي
لواء.حمدى البطران
تطوير القرى والثقافة
القس. رفعت فكرى
القس صموئيل حبيب.. عملاق لم يمُت
جمال-أسعد
تطبيق القوانين
المزيد

الثقافة

غدًا.. معرض لنتاج ملتقى الأقصر للتصوير بالهناجر

محاضرة حول علم النفس وإدارة الأزمات بالمجلس الأعلى للثقافة

«السد العالى حاضره ومستقبله».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

‎المركز القومى للترجمة يحتفل باليوم العالمى للمرأة.. الإثنين ‎