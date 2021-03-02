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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة الأرثوذكسية: 8 أيام تفصلنا عن صناعة «الميرون» المقدس

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:36 م
القمص موسى إبراهيم
القمص موسى إبراهيم
جرجس صفوت
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قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه يفصل الكنيسة القبطية عن الموعد المحدد لصناعة الميرون المقدس 8 أيام.

وفي السياق ذاته، دشن مركز الكنيسة الإعلامي حملة يومية برئاسة القمص موسى إبراهيم، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للتنبيه على عدد الأيام المتبقية على صناعة الميرون، إضافة لإطلاق قول من أقوال الآباء القديسين بالكنيسة.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أكدت على لسان متحدثها الرسمي السابق، القس بولس حليم، موعد إتمام طقس الميرون المُقدس، والذي قال إنه سيجرى طقس صنع زيت الميرون المقدس يومي 10 و11 مارس المقبل، مضيفًا أن هذه هي المرة الأربعون التي يصنع فيها «الميرون» في تاريخ الكنيسة، والمرة الثالثة في عهد البابا تواضروس الثاني، حيث كانت المرة الأولى في عهد قداسته عام 2014 والثانية عام 2017.

وأعلنت الكنيسة للمرة الأولى عن نيتها إتمام طقس الميرون عقب انتهاء أحدث جلسات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مع سكرتارية مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المعروف باسم «المجمع المقدس».

وشارك في اللقاء المشار إليه الأنبا دانيال سكرتير المجمع وأسقف المعادي، والأنبا يوليوس أسقف عام كنائس مصر القديمة والنائب البابوي لكنائس الخليج، والأنبا غبريال أسقف بني سويف.

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