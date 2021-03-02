شمال سيناء: تطعيم 76.5% من الأطفال بحملة شلل الأطفال خلال يومين

قال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، الدكتور طارق محمد كامل، إنه تم تطعيم 41 ألفًا و996 طفلًا وطفلة في اليومين الأول والثاني بالحملة القومية ضد مرض شلل بنسبة 76.5% من إجمالي المستهدف.وأضاف طارق- في تصريح اليوم الثلاثاء- أن الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال تستهدف تطعيم 54 ألفًا و899 طفلًا وطفلة بشمال سيناء، في المرحلة العمرية من سن يوم وحتى 5 سنوات.وأكد أن التطعيم متوفر في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، إلى جانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء، لافتًا إلى أن التطعيم مجاني وليست له آثار جانبية.