فاتورة إطلالة ميجان ماركل في لقائها المرتقب مع أوبرا وينفري

اختارت ميجان ماركل زوجة الأمير هارى إطلالة أنيقة لحضور اللقاء المنتظر مع الإعلامية أوبرا وينفري، بعد تخليها عن المهام الملكية منذ بداية عام 2020، وكيف أثر ذلك على علاقتها بالملكة إليزابيث الثانية، وستحضر روح الأميرة ديانا خلال هذا اللقاء مع ارتداء ميجان أسورة تخصها.ووفقًا لموقع mirror اختارت ميجان قطعة مجوهرات تخص الأميرة ديانا لتزين بها معصمها، يبلغ سعرها 17.700 جنيهًا استرلينيًا، وهو السوار الذي استعان منه هاري بحجرين منه لاستكمال خاتم الخطوبة، الذي تكون من ثلاثة أحجار، وظهر ذلك واضحًا خلال الفيديو الخاص ببرومو اللقاء الذي سيذاع 7 مارس المقبل.ونسقت "ميجان" أقراطًا أنيقة، اختارتها من علامة كندية بريكس، أما العقد فكان من تصميم البريطاني pipa small، بقيمة 1400 جنية استرليني، واختارت فستان من أرماني، أسود مزين بوردة اللوتس البيضاء رمز النهوض والقوة، ويمكن أن تعيش هذه الزهرة لآلاف السنين دون مياه، يبلغ سعره 3300 جنيه استرليني، وأكملت الإطلالة بحذاء سعره 535 جنيهًا، للمصمم أكوا زورا.