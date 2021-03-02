معسكر مغلق لزينة في «زي البيت الوقف»

دخلت الفنانة زينة معسكرا مغلقا لتصوير مشاهدها في المسلسل الدرامي الجديد "زي البيت الوقف"، الذي تشارك به في السباق الرمضاني المقبل.وعلمت "الدستور" من مصدر داخل العمل أن زينة قررت التصوير دون توقف، واتفقت مع المخرج عصام عبدالحميد على تكثيف مشاهدها في العمل لإنجاز أكبر قدر من المشاهد قبل حلول شهر رمضان، ومن المتوقع أن يستمر تصوير العمل حتى الأسبوع الثالث من شهر رمضان، خاصة أن فريق عمل المسلسل دخل السباق في اللحظات الأخيرة.والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، ويواصل المخرج، خلال الفترة الحالية، تصوير المسلسل، لينتهي منه في أقرب وقت، ويقوم بمونتاج مشاهد العمل بالتزامن مع تصويره ليكون جاهزا للعرض في رمضان 2021."زي بيت الوقف" يشارك في بطولته أحمد السعدني، خالد كمال، صابرين، وتجري الشركة المنتجة التعاقد مع باقي أبطال العمل، والمسلسل من تأليف ورشة كتابة.