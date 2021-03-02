رئيس جامعة الأقصر: لا يوجد أى حالات إصابة بـ«كورونا» بين الطلاب

أكد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عدم رصد أية مشكلة داخل لجان الامتحانات، بجانب عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين طلاب الجامعة أو القائمين على عملية الامتحانات.وشدد«عزوز»، في بيان على أن سلامة وصحة الطلاب تأتي في المقام الأول، وأن الجامعة حريصة على توفير كل الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة صحة أبنائها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.وكان الدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر، أجرى عدة جولات تفقدية داخل كليات الجامعة، وذلك للاطمئنان على سير عملية امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي على مدى الأيام الماضية، وسط تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.