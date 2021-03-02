طلاب الثانوية بالإسكندرية: امتحان الأحياء كان يحتاج لوقت إضافي

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانات مادة الأحياء اليوم "أونلاين" في مدرسة الفواطم بالإسكندرية، وسط إجراءات احترازية مشددة، للحفاظ على سلامة الطلاب من انتشار فيروس كورونا المستجد.واستغرق الامتحان 60 دقيقة، وهو الوقت الذي قالت عنه حنين علي، طالبة، بأنه غير كاف، كون الامتحان كان 21 سؤالا بعضها تحتاج لمزيد من التفكير.وهذا ما اتفقت عليه الطالبة فريدة محمود، مضيفة: "كنا نحتاج لمزيد من الوقت الإضافي لإنهاء الامتحان، خاصة أنه كان هناك بعض المشكلات في السيستم عند بدء وقت اللجنة".وتابعت الطالبة نيفين عادل، أن السيستم كان به بعض المشكلات في بادئ اللجنة لبعض الطالبات، وهناك بعض الطالبات لم يستطعن الدخول على السيستم من الأساسـ وهو ما أخر خروجهن 15 دقيقة إضافية.من جهته، قال الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إن هناك تشديد بالالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة لإجراء الامتحانات، بتوفير كافة التجهيزات وسبل الراحة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحان بسهولة ويسر، مضيفًا أن غرفة العمليات مستمرة طوال فترة الامتحانات، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها على الفور، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب والعاملين.