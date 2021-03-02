«الداخلية» توجه قوافل خدمية لمساكن عثمان بأكتوبر

تواصل وزارة الداخلية إيفاد قوافل خدمية، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.ولاقى ذلك قبولًا واستحسانا من الأهالى، مُشانية تضم كافة التخصصات، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين بالعديد من المحافظات حيث تم إيفاد قافلة بنطاق محافظة الجيزة استهدفت منطقة مساكن عثمان بنطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر.وتم توزيع عدد من المساعدات العينية "بطاطين، مواد غذائية متنوعة" بالمجان على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجندين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.ويأتي ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.