وكيل «صحة مطروح»: تطعيم 90 ألف طفل ضد شلل الأطفال (فيديو)

تواصل الفرق الثابتة والمتحركة التابعة لصحة مطروح، عملها ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتي تستهدف الأطفال من سن يوم وحتي 5 سنوات.وقال الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة مستمرة في عملها للوصول إلى جميع الاطفال داخل المحافظة، بالإضافة إلى القرى والنجوع.وأكد خلال حديثة لـ"الدستور، علي أن المستهدف هو تطعيم 122 ألفا و108 طفلا حيث تم تطعيم 90 ألف طفل وسيتم العمل حتي تطعيم 100% من المستهدف.