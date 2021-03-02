التنظيم والإدارة: حل أزمة الترقيات المعطلة لتأخر محو جزاءات الموظفين

ألزم المديريات التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الجهات الإدارية بضرورة محو الجزاءات التأديبية التى توقع على موظفى الدولة بإنتهاء الفترات المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بعد عرض الأمر على لجان الموارد البشرية بكل جهة لاستصدار قرار من السلطة المختصة بمحو تلك الجزاءات دون الحاجة إلى تقديم طلب من الموظف بذلك.وأكدت المديريات وفقًا لمنشور صادر عنها، أنه سيتم عرض موقف الموظفين المعطلة ترقياتهم منذ عامين على لجان الموارد البشرية اعتبارًا من العام الحالى 2021 على أن يتم استصدار قرار الترقية بأثر رجعى عن عام 2019، فى حال توافر شروط الترقية وعدم وجود موانع أخرى فى حقهم.وأشارت إلى أن تأخر قرار الجهة بمحو جزاءات الموظف لا يحرمه الحق فى الترقية طالما انقضت فترات محوها، موضحًا أنه بالنسبة للموظفين الذين لم يتم ترقيتهم لعدم صدور قرار من السلطة المختصة بمحو الجزاءات التأديبية الموقعة عليهم رغم أحقيتهم فى المحو قبل موعد الترقية، نظرًا لتأخر الجهات الإدارية فى عرض محو الجزاءات على السلطة المختصة وعدم صدور القرار التنفيذي فى شأنهم بالمحو مما ترتب عليه ترحيل الترقية من عام 2019 لعام 2020 وضياع عام كامل على ترقيتهم، فإنه يتم سحب قرار ترقيتهم لعام 2020 وإعادة الترقية بأثر رجعي عن عام 2019.