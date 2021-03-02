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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«تليجرام» كلمة سر حل امتحانات الثاني الثانوي «قبل وقته» اليوم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:28 م
جريدة الدستور
حسام عسل
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سرب طلاب الصف الثاني الثانوي، امتحان مادتي الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والأحياء للقسم العلمي، قبل وأثناء آداء الامتحان صباح اليوم على مجموعات تطبيق التليجرام.

وقال أحد طلاب الصف الثاني الثانوي بحي شبرا، إن معظم الطلاب قاموا بحل الأسئلة من خلال المجموعات الخاصة على تطبيق المحادثات "تيلجرام"، وهو السبب وراء حل الامتحانات قبل انتهاء الوقت اليوم.

وحصلت «الدستور» على صور "لقطة الشاشة" من أجهزة التابلت التي سربت الامتحانات على مجموعة باسم "لجنة خاصة"، في أثناء إجراء الطلبة لإمتحان مادتي الفلسفة والمنطق والأحياء.

وتنعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها جهاز التابلت، وورقيًا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمّنة حسب الجدول المرفق.

كما تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة "من المنزل" في آخر كل شهر، بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو، للصفين الأول والثاني الثانوي، بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

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