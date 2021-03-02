«مياه القناة»: تشغيل خزان رفع «الدوايدة» بكامل طاقته بعد تطويره

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، الانتهاء تماما من مراحل الإحلال والتجديد لرافع مياه خزان "الدوايدة" بمركز ومدينة التل الكبير، بطاقة تصميمية 400 لتر ث، مزود بخزان أرضي سعة 4000 متر مكعب، لضمان استمرارية التشغيل، و4 طلمبات حديثة، للقضاء تماما على مشكلات ضعف مياه الشرب ووصولها للأماكن المرتفعة، تحت إشراف مباشر من الدكتور وائل عبد المنعم، رئيس منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالتل الكبير.وأضاف عصمت، أن رافع مياه خزان "الدوايدة" يعمل على توفير مياه الشرب لبر أيمن ترعة الإسماعيلية، بدءا من قرية "البعالوة" مرورا بقرية الشروق، ثم مدينة القصاصين الجديدة، وقرية المحسمة القديمة انتهاءا برافع مياه "أبوعليان" الذي يعيد ضخ المياه بشبكات قرية المحسمة الجديدة، مضيفا أن أطوال الشبكات التي يتم تغذيتها من خلال خزان ورافع مياه "الدوايدة" 84 كيلومتر شبكات رئيسية، و980 كيلومتر شبكات فرعية، لتوفير مياه الشرب النقية لحوالي 150 ألف نسمة من سكان، بنسبة تغطية تصل إلى حوالي 99% من السكان.وأكد متابعته المستمرة يوميا وتحت إشراف المعمل الكيميائي من ضبط جودة مياه الشرب بقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك لعمل التحليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية" يوميًا، للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرار لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة.وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.