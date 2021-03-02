طلاب الثاني الثانوي بالمنوفية: «السيستم» يعمل بشكل جيد إلى حدٍ ما

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، امتحان مادتي الأحياء ومادة الفلسفه والمنطق، معربين عن سعادتهم لسهولة الامتحان.وأكد الطلاب أن السيتستم اليوم كان جيدًا إلى حدٍ ما، وأنهم تمكنوا من التغلب على مشكلات سقوطه في بعض الأحيان.بدأت الفترة الثانية من امتحانات الصف الثاني في مادتي الأحياء والفلسفه والمنطق، بمحافظة المنوفية، من الساعة العاشرة وحتى الحادية عشر من صباح اليوم.ويذكر أن ٣٣٧٠٧ طالب بمحافظة المنوفيه سوف يقومون بأداء الامتحان اليوم وسط إجراءات احترازيه مشدده، وسوف يتم حصر عدد من قام بأداء الامتحان في نهايه الفتره المحدده