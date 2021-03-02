بعد تصدره التريند.. سر أرتداء «الزعيم» بدلة جينز في أكثر أعماله



تصدر أسم النجم عادل امام، قائمة مؤشرات تريند جوجل بعد حديث النجمة يسرا، أكثر فنانة قدمت معه أعمالا،خلال لقائها في برنامج “سهرانين” مع النجم أمير كرارة، المذاع عبر فضائيه شاشة onE.



اتسم "الزعيم" بالبساطة في ارتداء ملابسه واكسسوارته في معظم أفلامه، ورغم التنوع الكبير في الشخصيات التي جسدها الا أن هناك تكرار في الملابس التي أدي بها معظم ادواره وقد لاحظنا في عدد من افلامه تمسكه بارتداء البدلة الجينز.



-سر ارتداء البدلة الجينز

كان الزعيم أول من ارتدى البدلة الجينز فى أعماله وأصبحت موضه، منها أفلام حنفي الابهة،حتى لايطير الدخان، مسجل خطر، الغول، وأيضا مسلسل أحلام الفتي الطاير، ولم تخلو مسرحياته من وجود البدلة الجينز، فقد ظهر بها في "الواد سيد الشغال، الزعيم، وعند سؤاله عن السر أجاب قائلا: "أن الفقير والغني يرتديان البدلة الجينز، فهى تمثل غالبية فئات المجتمع".



- أزياء لازمت عادل امام بمشواره الفني

تصدر أسم النجم عادل امام، قائمة مؤشرات تريند جوجل بعد حديث النجمة يسرا، أكثر فنانة قدمت معه أعمالا،خلال لقائها في برنامج “سهرانين” مع النجم أمير كرارة، المذاع عبر فضائيه شاشة onE.اتسم "الزعيم" بالبساطة في ارتداء ملابسه واكسسوارته في معظم أفلامه، ورغم التنوع الكبير في الشخصيات التي جسدها الا أن هناك تكرار في الملابس التي أدي بها معظم ادواره وقد لاحظنا في عدد من افلامه تمسكه بارتداء البدلة الجينز.كان الزعيم أول من ارتدى البدلة الجينز فى أعماله وأصبحت موضه، منها أفلام حنفي الابهة،حتى لايطير الدخان، مسجل خطر، الغول، وأيضا مسلسل أحلام الفتي الطاير، ولم تخلو مسرحياته من وجود البدلة الجينز، فقد ظهر بها في "الواد سيد الشغال، الزعيم، وعند سؤاله عن السر أجاب قائلا: "أن الفقير والغني يرتديان البدلة الجينز، فهى تمثل غالبية فئات المجتمع".

- جاكيت جلد

علامة أخرى من علامات عادل إمام المميزة، «جاكيت جِلد»، ربما اختلفت ألوانه في بعض الأعمال، لكن الأسود كان أكثرهم ظهورا معه، في أفلام مثل سلام يا صاحبي، المشبه، بخيت وعديلة الجزء الأول والثاني.

- بلوفر أحمر

من الازياء التي ظهر بها عادل إمام في عدد من أفلامه، رغم اختلاف شكله: «خلي بالك من عقلك»، «واحدة بواحدة»، و«الهاي كول» في أفلام «سلام يا صاحبي»، و«رجل فقد عقله»، وكذلك «السديري» في أفلام «الإرهاب والكباب»، و«الإنسان يعيش مرة واحدة»، وكلهم اتفقوا في اللون الأحمر، وكان يرتديهم إما فوق قميص أبيض، أو أسفل «الجاكيت».