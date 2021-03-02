أسهم اليابان تغلق منخفضة مع جني مستثمرين الأرباح

عكست الأسهم اليابانية اتجاهها لتغلق منخفضة اليوم الثلاثاء مع جني مستثمرين الأرباح عقب الصعود القوي للمؤشرات قبل نهاية السنة المالية في الشهر الحالي، ويغلق المستثمرون دفاترهم بنهاية السنة المالية في اليوم الأخير من مارس، ويتطلع الكثير من المتعاملين في السوق لجني الأرباح من صعود نيكي 87% في العام المنصرم ليسجل أعلى مستوى فيما يزيد عن ثلاثة عقود.وأغلق المؤشر نيكي على هبوط 0.86% إلى 29408.17 نقطة بينما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4% إلى 1894.85 نقطة، وكسب المؤشران أكثر من 2% أمس.وهبط سهم زد هولدينجز 4.82% ليصبح أكبر خاسر على نيكي حتى مع إعلان وحدة الانترنت التابعة لسوفت بنك عن خطط لاستثمار 500 مليار ين (4.7 مليار دولار) في التكنولوجيا خلال السنوات الخمس المقبلة.ونزل سهم شركة ميتسوي إي آند إس هولدينجز لبناء السفن 4.09% وكان ثاني أكبر خاسر على المؤشر وتلاه سهم إن.تي.تي داتا وفقد 3.87%.