«عمليات تعليم أسوان» تتابع امتحانات الصف الثاني الثانوي

تباشر غرفة العمليات المركزية بمديرية لتربية والتعليم بأسوان، متابعتها للعملية الامتحانية خلال أداء الصف الثاني الثانوي امتحاناتهم، اليوم الثلاثاء.وتعد غرفة العمليات المركزية بمديرية لتربية والتعليم بأسوان مسئولة عن التواصل مع غرفة عمليات الوزارة وإخطارها بالبيانات المطلوبة وسير الامتحانات، وعدد الطلاب الحضور.كما تتضمن مسؤولية غرفة العمليات مراقبة ومتابعة الطلاب أثناء تأديتهم للامتحانات على مستوى الإدارات الـ 5 على بمحافظة أسوان، والتعامل بشكل فوري مع المشكلات التي من الممكن أن تحدث للطلاب خلال تأديتهم الامتحانات.ويواصل طلاب الصف الثانوى امتحانات الفصل الدراسي الأول بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، حيث تؤدي الشعبة العلمية مادة الأحياء، والشعبة الأدبية مادة الفلسفة والمنطق، في مددة زمنية محددة بساعة.ويبلغ عدد طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة أسوان 5856 طالبًا وطالبة، وتعد من ضمن المحافظات المتاح بها الامتحانات في التاسعة صباحًا.