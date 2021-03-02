طالب ثانوي يطعن زميله بالمطواة عقب خروجه من الامتحان بالفيوم

أقدم طالب في الصف الأول الثانوي بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية، أمس الإثنين، عقب انتهاء الامتحان، على طعن زميله، أمام المدرسة.وكان الطالب يحمل بيده سلاح أبيض، وعندما خرج زميلة عبد الرحمن، بالصف الأول الثانوي قام المترصد بافتعال مشاجرة سريعة ليطعنه خلالها بالسلاح الأبيض في بطنة وصدره، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام، واستمر النزيف لمدة ٧ساعات، وتم إجراء عملية جراحية له.وكان اللواء رمزى المزين مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود بلاغ عن وقوع مشاجرة بين طالبين بالصف الأول الثانوي بمدرسة جمال عبدالناصر، وقام أحدهما بطعن زميله بسلاح أبيض في البطن.وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة وتم نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وتم إيقاف النزيف وإجراء عملية جراحية عاجلة له.وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.