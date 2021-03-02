طلاب الثاني الثانوي يؤدون امتحانا نصف العام في الأحياء بالبحيرة (فيديو)

يؤدي وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، 30322 طالبًا بالصف الثانى الثانوى بإجمالي 110 مدرسة على مستوى 18 إدارة تعليمية بمحافظة البحيرة، امتحان نصف العام في مادة الأحياء.وتنطلق اليوم أيضًا امتحانات نصف العام للصف الخامس الابتدائي بجميع الإدارات التعليمية بمحافظة البحيرة.ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف المتابعة الميدانية للوقوف علي سير امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2020-2021، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وحسن سير الامتحانات بيسر وسهولة وتذليل ما يعترضها من معوقات.وأكد ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على ضرورة وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان واتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية اللازمة للحفاظ علي أمنهم وسلامتهم وتذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب، والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان بشكل متباعد وتوزيع الكمامات وإجراء المسح الحراري، والتعقيم قبل دخول اللجان وعدم استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان.