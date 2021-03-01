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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

علماء كنديون يتوصلون إلى بروتين مرتبط بتقليل حدة كورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:18 م
كورونا
كورونا
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توصل فريق من العلماء الكنديين إلى أن زيادة مستويات بروتين (OAS1) مرتبطة بانخفاض معدل الوفيات وخفض حدة الأمراض التي تحتاج لتهوية جيدة للوقاية منها كفيروس كورونا المستجد.

وكشف العلماء في دراسة نُشرت في عدد مارس من مجلة Nature Medicine عن أن استخدام الأدوية التي تعزز مستويات بروتين (OAS1) لها تأثير وقائي من الإصابة بالحالات الحادة من فيروس كورونا.

وقال الباحث "برنت ريتشاردز" الأستاذ فى جامعة "ماكجيل" في مونتريال بكندا: "إن هذا تطور مثير للغاية في سعينا لتحديد العلاجات المحتملة لعلاج المرضى، لأن هناك بالفعل علاجات في مرحلة ما قبل السريرية تعزز مستويات بروتين (OAS1)، ويمكن استكشاف تأثيرها ضد عدوى الفيروس المستجد".

ونجح فريق العلماء في استكشاف البروتينات التي يمكن تواجدها في الدم وتلعب دورًا سببيًا في تطور المرض، نظرًا لأن مستوياتها قد تتأثر أيضًا بفيروس "كورونا"، ووجدوا أن التطورات الحديثة في مجال تكنولوجيا البروتينات المعنية بالقدرة على عزل وقياس مئات البروتينات المتداولة في وقت واحد، جنبًا إلى جنب مع التحليلات الجينية من خلال التوزيع العشوائي (MR) Mendelian، يجعل من الممكن العمل الدقيق لفك تشابك البروتينات التي أثرت على النتائج السلبية لفيروس "كورونا" المستجد وليس العكس.

وبفحص 931 بروتينًا منتشرًا في الجسم، وجد الفريق أن الزيادة في مستويات بروتين (OAS1) كانت مرتبطة بانخفاض الوفيات بين مرضى الفيروس المستجد، ونوبات الحساسية فيما يصل إلى 14,134 حالة إصابة بفيروس "كورونا".

وأكدوا اتساق النتائج التي توصلوا إليها وتحليلات الحساسية المتعددة، وشرعوا في قياس مستويات بروتين (OAS1) فى 504 مرضى، حيث سجلوا نتائج مختلفة لفيروس "كورونا" المستجد، ووجدوا أن زيادة مستويات (OAS1) في مرضى ما بعد الإصابة كانت مرتبطة بارتفاع في مستويات الحماية من فيروس "كورونا"، ونوبات الحساسية.

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