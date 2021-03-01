كل ما تريد معرفته عن فاتورة التليفون الأرضى 2021| الطرق الخاصة بالاستعلام واللينك

فاتورة التليفون الارضى 2021

خطوات الاستعلام ودفع فواتير التليفون الارضى



وخلال التقرير السابق قدمنا لكم كيفية الاستعلام ودفع فواتير التليفون الارضى، يمكن للمواطن استخدام الفيزا كارت لتسديد الفاتورة على الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات أو عن طريق البريد المصري، الذي تتوافر فيه خدمات الصرف والإيداع، وأيضا عن طريق خدمات فوري أو فودافون كاش، أو ماكينات الصراف الآلى ATM.