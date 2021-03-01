كل ما تريد معرفته عن فاتورة التليفون الأرضى 2021| الطرق الخاصة بالاستعلام واللينك
الإثنين 01/مارس/2021 - 07:01 م
حسين العمدةطباعة
يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن فاتورة التليفون الأرضى 2021، وفرت الشركة المصرية للاتصالات من خلال الموقع الإلكترونى التابع لها الاستعلام ودفع المبالغ المستحقة على فاتورة التليفون الأرضى، فى إطار خطة الحكومة المصرية لتطوير المنظومة التكنولوجية فى كافة الجهات والوزارات التابعة لها.
وأكدت الشركة المصرية للاتصالات أنه يمكن الاستعلام ودفع الفواتير عن طريق الموقع الإلكترونى أو يتوجه المواطن إلى إحدى فروع الشركة الموجودة بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.
- يجب على المواطن الدخول على الموقع الإلكترونى للشركة المصرية للاتصالات وهو https:billing.te.egar-EG.
- ثم يقوم المواطن بكتابة كود المنطقة، ورقم التليفون.
- بعد ذلك يضغط المواطن على زر أظهر الفواتير، ليظهر المبلغ المستحق على فاتورة التليفون.
- وتوفر الشركة المصرية للاتصالات، الخط الساخن وهو 111، للاستفسار عن فواتير التليفون الأرضي.
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وخلال التقرير السابق قدمنا لكم كيفية الاستعلام ودفع فواتير التليفون الارضى، يمكن للمواطن استخدام الفيزا كارت لتسديد الفاتورة على الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات أو عن طريق البريد المصري، الذي تتوافر فيه خدمات الصرف والإيداع، وأيضا عن طريق خدمات فوري أو فودافون كاش، أو ماكينات الصراف الآلى ATM.
وأكدت الشركة المصرية للاتصالات أنه يمكن الاستعلام ودفع الفواتير عن طريق الموقع الإلكترونى أو يتوجه المواطن إلى إحدى فروع الشركة الموجودة بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.
فاتورة التليفون الارضى 2021وقالت المصرية للاتصالات، إنها تعطي فترة سماح شهر بعد إعلان الفاتورة المقرر دفعها، وإذا تجاوز العميل فترة السماح سيتحول الخط المنزلى إلى استقبال فقط، إضافة إلى قطع خدمة الإنترنت إذا كان المواطن مشترك بهذه الخدمة، وسيتم فرض غرامة تأخير من قبل الشركة لعدم إلتزام العميل بدفع الفاتورة في الموعد المحدد، وتجاوز فترة السماح.
خطوات الاستعلام ودفع فواتير التليفون الارضىتقوم المصرية للاتصالات، بتوفير الدفع الإلكتروني منعًا لتكدس المواطنين في أماكن الفروع، حفاظًا على صحة المواطنين، ومنع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ولديكم كافة الخطوات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي:
- يجب على المواطن الدخول على الموقع الإلكترونى للشركة المصرية للاتصالات وهو https:billing.te.egar-EG.
- ثم يقوم المواطن بكتابة كود المنطقة، ورقم التليفون.
- بعد ذلك يضغط المواطن على زر أظهر الفواتير، ليظهر المبلغ المستحق على فاتورة التليفون.
- وتوفر الشركة المصرية للاتصالات، الخط الساخن وهو 111، للاستفسار عن فواتير التليفون الأرضي.
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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم من المصرية للاتصالات
وخلال التقرير السابق قدمنا لكم كيفية الاستعلام ودفع فواتير التليفون الارضى، يمكن للمواطن استخدام الفيزا كارت لتسديد الفاتورة على الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات أو عن طريق البريد المصري، الذي تتوافر فيه خدمات الصرف والإيداع، وأيضا عن طريق خدمات فوري أو فودافون كاش، أو ماكينات الصراف الآلى ATM.