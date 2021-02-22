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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم من المصرية للاتصالات

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:47 م
التليفون الأرضي
التليفون الأرضي
نعمات مدحت
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من الخدمات التي تزيد عمليات البحث عنها رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم من المصرية للاتصالات، وذلك مع قرب انتهاء الشهر، حيث يرغب المواطنين في دفع الفواتير عن طريق المنصة الرسمية للشركة عبر الشبكة العنكبوتية، ويلجأ الكثير من الأشخاص إلى الدفع الإلكتروني في العديد من الخدمات توفيرُا للوقت والجهد، وتخوفا من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبها، اشترطت الشركة المصرية للاتصالات WE ، أن يوم 14 فبراير 2021 ، هو آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى ينتهى فيه ويبدأ بعده منع إمكانية الاتصال وتحويل الخط إلى نظام الاستقبال فقط، وتعطى مهلة سماح للعملاء بالدفع.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم من المصرية للاتصالات

يمكن للمواطن الذي يرغب في دفع فاتورة التليفون الأرضي التي من المقرر أن يتم دفعها كل شهرين بدلا من ثلاثة شهور، أن يدخل عبر الموقع الرسمي لشركة المصرية للإتصالات من خلال الرابط الآتي: www.te.eg، وبعد التسجيل في الموقع يتصفح المواطن، وسيجد في أسفل الصفحة أيقونة بها دفع فاتورة التليفون الأرضي، وعقب الضغط عليها سيظهر خانة استعلام بالتليفون، والاستعلام برقم الحساب، استعلام عن الرقم الجديد، وسيختار المواطن استعلام بالتليفون وسيظهر له خانتين كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي.

ويضع المواطن كود المحافظة التابع لها، ثم رقم التليفون الأرضي الخاص به، ثم النقر أخيرًا على أيقونة أظهر الفواتير، ثم يظهر الفواتير المستحقة للسداد، وبعدها أيقونة السداد، لو عندك القدرة على الدفع من خلال الحساب، أو الفيزا سيتم ذلك.
 
كما يمكن للأفراد الاستعلام عن الفاتورة عن طريق الاتصال برقم دليل التليفونات 19777 من التليفون الأرضى.

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضى

حددت شركة المصرية للإتصالات طرق دفع وسداد فاتورة التليفون الأرضي، وكذلك فاتورة النت، وذلك عن طريق إحدى فروع الشركة مثل السنترالات، أو الدفع عن طريق موقع الشركة الإلكتروني، أو خدمة فورى، أو خدمة خدماتي.

كما يمكن للمواطن دفع فاتورة التليفون الأرضي عن طريق مكاتب البريد، ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي، وخدمة فودافون كاش، من المنزل ودون الخروج.

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