الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم والرقم من موقع المصرية للاتصالات

يمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات we الاستعلام عن إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية التلفون الأرضي إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة عبر هذا الرابط ( من هنا) وذلك ضمن خطة الحكومة بتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين عبر الشبكة العنكبوتية الإنترنت خاصة عقب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية أواخر عام 2019 والذي يقضي على الجهاز المناعي في الجسم ويتسبب في الوفاة.





خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يستطيع عملاء الشركة المصرية للاتصالات إتباع الخطوات التالية للاستعلام عن إجمالي قيمة فاتورة التليفون الأرضي:





تسجيل الدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط ( من هنا)





كتابة اسم المشترك





كتابة رقم الهاتف الأرضي المراد الاستعلام عن فاتوره مسبوقا بكود المحافظة





الضغط على كلمة الاستعلام





سيظهر إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية بالتفاصيل









قيمة الغرامة المالية المتخلفين عن دفع فاتورة التليفون الأرضي





سهلت الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن إجمالي قيمة فاتورة التليفون الأرضي بالاسم والرقم من موقع المصرية للاتصالات لتفادي دفع الغرامة المالية التي تفرضها الشركة على المتخلفين عن الدفع خلال مواعيد المهلة المحددة من قبل الشركة وقيمتها 10 جنيه كحد أدنى و 1.5 % من إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية كحد أقصى حتى لا يتم تحويل الخط إلى استقبال فقط ثم القطع النهائي للحرارة.





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يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير كيفيةوالذي حظى على أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الفترة القليلة الماضية عقب إصدار الفاتورة الربع سنوية يوم 15 يناير الجاري لتفادي دفع الغرامة المالية المتخلفين عن البحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم ورقم التليفون من أجل دفع قيمة الفاتورة.