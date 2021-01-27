كيفية معرفة فاتورة الغاز وطرق الدفع إلكترونيا



بينما إذا كانت شركة الغاز هي ناتجاس يتم الدخول علي الموفع الخاص بالشركة كالتالي

www.natgas.com.egGas



-وبعدها يتم إدخال الرقم الخاص الموجود على أي فاتورة غاز سابقة من اليسار لليمين، وكتابة تفاصيل السكن من حيث (فرعي، شقة، عمارة، بلوك، منطقة، قطاع، محافظة).



-ثم يقوم المواطن بالضغط علي كلمة عرض ليظهر له الفاتورة الخاصة به. بينما إذا كانت شركة الغاز هي ناتجاس يتم الدخول علي الموفع الخاص بالشركة كالتالي-وبعدها يتم إدخال الرقم الخاص الموجود على أي فاتورة غاز سابقة من اليسار لليمين، وكتابة تفاصيل السكن من حيث (فرعي، شقة، عمارة، بلوك، منطقة، قطاع، محافظة).-ثم يقوم المواطن بالضغط علي كلمة عرض ليظهر له الفاتورة الخاصة به.



- يمكن الاتصال بمركز خدمة عملاء ناتجاس رقم 19390 حال عدم معرفة رقم العداد الخاص به إذا كانت الشركة الخاصة به هي شركة ناتجاس.



طرق دفع فاتورة الغاز

وبعد معرفة كيفية الإستعلام عن فاتورة الغازنعرض لكم طرق دفع هذه الفاتورة، وتسهيلا علي المواطنين يوجد العديد من طرق الدفع المتيسرة في جميع المناطق وبكافة الأوقات مثل:



-المحافظ الإلكترونية (وأشهرها محافظ البنك الأهلي،ومحافظ بنك مصر)



بالإضافة للمواقع الإلكترونية مثل ( موقع ماي فورى - موقع جوميا )



- ماكينات الدفع الإلكترونى POS فى أي محل تجاري عليه علامة( فورى- ضامن –مصاري –آمان- E-finance- خدماتي- BEE -مكاتب البريد المصري)

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موعد شم النسيم 2021.. اعرف التفاصيل وتم التعاون بين هذه الجهات المخصصة للدفع وبين شركتي الغاز التابعتان للوزارة، كما أنه تم تقليل عدد العاملين في مقر شؤكات الغاز لمواجهة كورونا بالتوارزي مع التوسع في الإستعلام إلكترونيا علي الفواتير. وتم التعاون بين هذه الجهات المخصصة للدفع وبين شركتي الغاز التابعتان للوزارة، كما أنه تم تقليل عدد العاملين في مقر شؤكات الغاز لمواجهة كورونا بالتوارزي مع التوسع في الإستعلام إلكترونيا علي الفواتير.

يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية معرفة فاتورة الغاز وطرق الدفع إلكترونيا، حيث يتم إستقبال قراءات عداد الغاز الطبيعي في الفترة ما بين يوم 1 وحتى يوم 15، بينما يكون السداد بداية من يوم 6 وسيمر حتي نهاية كل شهر.وفي أعقاب جائحة كورونا ومنعا للتزاحم بين المواطنين لجأت شركات الغاز الطبيعي بتروتريد وناتجاس التابعتان لوزارة البترول والثروة المعدنية، في تفعيل خدمات قراءة عداد الغاز اوالاستعلام عن فاتورة الغاز ألكترونيت، طبقا لتطبيقات الموبايل الخاصة بالمنطقة والشركة التي تقوم بتغطيته.إذا كانت شركة الغاز هي بتروتريد يتم معرفة فاتورة عبر دخول موقع الشركة علي الرابط التالي: