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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

موعد شم النسيم 2021.. اعرف التفاصيل

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:20 م
شم النسيم
شم النسيم
الدستور
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تصدرت مؤشرات البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي عمليات البحث عن الإجازات الرسمية 2021، ومنها موعد موعد شم النسيم 2021، والذي يعد من أهم الأعياد الفرعونية المتضمنة للعديد من الموروثات والمظاهر الاحتفالية المصرية، كالخروج على ضفاف النيل والمتنزهات العامة، وأيضًا تناول المأكولات البحرية مثل الفسيخ والرنجة، حيث كانوا القدماء المصريين يقدسون معنى الخير والذي كان يتمثل 1 في الربيع حيث تتفتح الأزهار وتنمو الأشجار والزرع ويطرح الخير مع قدوم الربيع.

موعد شم النسيم 2021

ومن المقرر أن يوافق موعد شم النسيم هذا العالم يوم الإثنين 3 مايو 2021، ويتم منح يوم شم إجازة في كل عام للعاملين في القطاع العام والمصالح الحكومية والينوك، كما تصدر وزارة القوى العاملة قرار مماثلا للقطاع الخاص.

ماهو حكم الاحتفال بشم النسيم 2021

ومع كل عام يتسأل المصريين عن حكم الاحتفال بيوم شم النسيم، إذ تعددت الفتاوى والأحكام في هذا الصدد بين المؤيد والمعارض لشم النسيم، من منهم من يري من الفقهاء أن الاحتفال يجوز، ولايمثل أثم، وهناك الجانب الاخر الذي يري أنه لا يجوز الاحتفال بغير عيدي الفطر 4 والأضحى للمسلمين.

إلا أن دار الإفتاء المصرية أقرت بجواز الاحتفال بها واعتبرها بدعة حسنة تعزز 9 أوصال العلاقات الإنسانية والروابط الأسرية وأوضحت أيضًا أن العمل بطقوسه عادة مصرية قديمة 0 غير مخالفة للشرع.

ماهي مظاهر الاحتفال بشم النسيم 2021

اختلفت صور احتفال المصريين بشم النسيم منذ العام الماضي بداية من ظهور فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، في أنحاء العالم، واتخاذ الاجراءات االاحترزاية والوقائية لتفادي خطر الاصابة بالفيرس مثل العمل علي تقليل حجم التكدس في المنشاء العامة وارتداء الكمامات الطبية، بخلاف قديمًا كان يلجأ المواطنين في هذا اليوم إلي الحدائق وتمتلئ المتنزهات، وأيضًا ذهاب البعض للشوطئ، واتباع العادات والعرف في تقديم الوجبات المحددة لهذا اليوم وهي 9 (الرنجة والفسيخ والملوحة والبيض الملون).

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