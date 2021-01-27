موعد شم النسيم 2021.. اعرف التفاصيل

موعد شم النسيم 2021

ماهو حكم الاحتفال بشم النسيم 2021

ماهي مظاهر الاحتفال بشم النسيم 2021





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تصدرت مؤشرات البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي عمليات البحث عن الإجازات الرسمية 2021، ومنها موعد موعد شم النسيم 2021، والذي يعد من أهم الأعياد الفرعونية المتضمنة للعديد من الموروثات والمظاهر الاحتفالية المصرية، كالخروج على ضفاف النيل والمتنزهات العامة، وأيضًا تناول المأكولات البحرية مثل الفسيخ والرنجة، حيث كانوا القدماء المصريين يقدسون معنى الخير والذي كان يتمثل 1 في الربيع حيث تتفتح الأزهار وتنمو الأشجار والزرع ويطرح الخير مع قدوم الربيع.ومن المقرر أن يوافق موعد شم النسيم هذا العالم يوم الإثنين 3 مايو 2021، ويتم منح يوم شم إجازة في كل عام للعاملين في القطاع العام والمصالح الحكومية والينوك، كما تصدر وزارة القوى العاملة قرار مماثلا للقطاع الخاص.ومع كل عام يتسأل المصريين عن حكم الاحتفال بيوم شم النسيم، إذ تعددت الفتاوى والأحكام في هذا الصدد بين المؤيد والمعارض لشم النسيم، من منهم من يري من الفقهاء أن الاحتفال يجوز، ولايمثل أثم، وهناك الجانب الاخر الذي يري أنه لا يجوز الاحتفال بغير عيدي الفطر 4 والأضحى للمسلمين.إلا أن دار الإفتاء المصرية أقرت بجواز الاحتفال بها واعتبرها بدعة حسنة تعزز 9 أوصال العلاقات الإنسانية والروابط الأسرية وأوضحت أيضًا أن العمل بطقوسه عادة مصرية قديمة 0 غير مخالفة للشرع.اختلفت صور احتفال المصريين بشم النسيم منذ العام الماضي بداية من ظهور فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، في أنحاء العالم، واتخاذ الاجراءات االاحترزاية والوقائية لتفادي خطر الاصابة بالفيرس مثل العمل علي تقليل حجم التكدس في المنشاء العامة وارتداء الكمامات الطبية، بخلاف قديمًا كان يلجأ المواطنين في هذا اليوم إلي الحدائق وتمتلئ المتنزهات، وأيضًا ذهاب البعض للشوطئ، واتباع العادات والعرف في تقديم الوجبات المحددة لهذا اليوم وهي 9 (الرنجة والفسيخ والملوحة والبيض الملون).