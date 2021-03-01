السعودية تتعهد بتقديم 430 مليون دولار إلى اليمن فى 2021
الإثنين 01/مارس/2021 - 05:50 م
محمد عمرطباعة
تعهدت المملكة العربية السعودية، الإثنين، بتقديم 430 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لهذا العام.
جاء ذلك في كلمة المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة عبدالله الربيعة في مؤتمر المانحين لليمن.
وأكد عبدالله الربيعة خلال المؤتمر أنَّ السعودية تصدرت قائمة الدول المانحة لليمن.
وشدد الربيعة على أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تهدد محافظة مأرب اليمنية التي تعتبر ملاذ النازحين.
وأشار إلى حرص السعودية على أمن واستقرار المنطقة ودعم الجهود للوصول إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية.
جاء ذلك في كلمة المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة عبدالله الربيعة في مؤتمر المانحين لليمن.
وأكد عبدالله الربيعة خلال المؤتمر أنَّ السعودية تصدرت قائمة الدول المانحة لليمن.
وشدد الربيعة على أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تهدد محافظة مأرب اليمنية التي تعتبر ملاذ النازحين.
وأشار إلى حرص السعودية على أمن واستقرار المنطقة ودعم الجهود للوصول إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية.