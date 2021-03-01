السعودية تتعهد بتقديم 430 مليون دولار إلى اليمن فى 2021

تعهدت المملكة العربية السعودية، الإثنين، بتقديم 430 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لهذا العام.جاء ذلك في ‏كلمة المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة عبدالله الربيعة في مؤتمر المانحين لليمن.وأكد عبدالله الربيعة خلال المؤتمر أنَّ السعودية تصدرت قائمة الدول المانحة لليمن.‏وشدد الربيعة على أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تهدد محافظة مأرب اليمنية التي تعتبر ملاذ النازحين.‏وأشار إلى حرص السعودية على أمن واستقرار المنطقة ودعم الجهود للوصول إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية.