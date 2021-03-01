هل كل طالب حرر محضر في امتحانات «أولى وتانية ثانوي» ناجح؟ «التعليم» تجيب

ردت وزارة التعليم على استفسار البعض، بشأن عمل محضر في الامتحانات الخاصة بطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، وإذا كان كل من حرر محضرا ناجح أم لا؟.وقالت الوزارة، في بيان، إنها سوف تتحقق من مصداقية السبب وهل هو سبب خارج عن الإرادة فعلا أم لا.ويخوض طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا اليوم الاثنين داخل المدارس على التابلت.وقد تقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تم تسليمها جهاز التابلت، وورقي لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.كما تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.