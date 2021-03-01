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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكاظمي يكرر رفضه لتحويل العراق لساحة صراع بالنيابة

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:14 م
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
منار أحمد
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رفض رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بشكل صارم ودقيق تحويل البلاد إلى ساحة للصراع نيابة عن الآخرين أو أن يكون العراق منطلقًا للاعتداء.

وأكد أن قرار العراق يجب أن يكون بيد العراقيين وحدهم، مضيفا، نحن لسنا ملعبًا، فالعراق القوي والمتماسك سيكون عاملًا إيجابيًا لتكريس الأمن والسلم والتعاون في المنطقة والعالم، وفقًا لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية.

وأشار إلى أن محاولة إضعاف العراق أو إخراجه من المعادلات الدولية والإقليمية أو تحجيم دوره لها تبعات ونتائج وخيمة على الجميع.

أما عن الهجمات الصاروخية التي طالت مؤخرا المنطقة الخضراء وأماكن تواجد قوات أميركية، وعلاقتها بالضغط الإيراني على واشنطن، فقال:" أفضل سبيل لإعادة الأمور إلى نصابها على صعيد العلاقات الطبيعية في المنطقة هو التشاور الدبلوماسي والوصول عبر طاولة المفاوضات أما استخدام منطق القوة والتلويح بغير ذلك من أساليب لي الأذرع فهو رهان خاسر.

كما أضاف أن" الأجهزة الأمنية تتابع العصابات الخارجة على القانون التي تحاول خلط الأوراق عبر عمليات القصف الصاروخي هنا أو هناك". وأكد أنه تم القبض على معتقلين ومتورطين سيعرضون قريبا على القضاء.

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