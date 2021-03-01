نور تنهي نصف مشاهد «ضل راجل».. وتكثيف التصوير لـ 15 ساعة يوميا

انتهت النجمة نور اللبنانية من تصوير نصف مشاهدها بمسلسل "ضل راجل"، من بطولة النجم ياسر جلال المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم، في الوقت الذي انتهى طاقم العمل نفسه من أكثر من نصف مشاهد العمل الجديد.وقال مصدر من فريق العمل، إن هناك حالة من التشديد على الحفاظ على سرية العمل الجديد وعدم خروج تفاصيل عنه قبل نشر الإعلان الترويجي للعمل، خاصة حول شخصيات نور، وياسر جلال، ونرمين الفقي وأن هناك حالة من تكثيف التصوير وصلت إلى 15 ساعة يوميا على أن ينتهي التصوير خلال أسبوع من بداية رمضان القادم، ويتواجد الطاقم بشكل دائم في موقع التصوير.وعلى صعيد آخر تحسم النجمة نور موقفها من عدة عروض سينمائية حصلت عليها مؤخرا، لكنها أرجأت الموافقة حتى الانتهاء من تصوير المسلسل الحالي الذي تركز فيه بشدة.