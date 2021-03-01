رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سياسي فلسطيني: الاحتلال يُريد تشريد الشعب.. وسياسة هدم المنازل لن تفلح

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:31 ص
الاحتلال
الاحتلال
مروة عنبر
طباعة
قال الدكتور عماد عمر، المحلل السياسي الفلسطيني، إن «استمرار سياسة هدم المنازل التي تتم من جانب الاحتلال الاسرائيلي في مدن الضفة الغربية والقدس، يُعد انتهاكًا بل جريمة تزيد من معاناة أبناء الشعب الذين يصبحون بلا مأوى يقطنون فيه هم وأسرهم في ظل الطقس البارد».

وأضاف «عمر»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن «هذه السياسة التي يتبعها الاحتلال تهدف إلى تشريد الفلسطينيين وإبعادهم عن مدنهم وبيوتهم التي كبروا وترعرعوا فيها وتعلموا فيها معنى الصمود والتضحية والنضال».

وأشار إلى أن «الاحتلال واهم إذا كان يعتقد أنه بهدم البيوت ومصادرة الأراضي وإبعاد الفلسطينين سوف يكسر إرادة الشعب في التصدي لكل سياساته التي تسعى لتصفية القضية، لكن هذا يزيد الشعب صبرًا وصمودًا وإصرارًا على الاستمرار بمواجهة كل هذه الأساليب».

ودعا إلى ضرورة التحرك الدولي لتشكيل جبهة وبيئة ضاغطة على الاحتلال لوقف عمليات الهدم اليومي التي يقوم بها لمنازل المواطنين أمام أعين ومسمع كل دول العالم ومنظماته الحقوقية دون وجود رقيب أو حسيب أو أي جهة تقول «كفا انتهاكًا للقانون».

كما دعا منظمات حقوق الإنسان العاملة في الأراضي الفلسطينية؛ لتنظيم حملات عبر الإعلام وتوجيه مراسلات لكل منظمات العالم العاملة في مجال حقوق الإنسان؛ لفضح جرائم الاحتلال بحق المواطنين في الضفة الغربية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 1-3-2021

رابط نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

الصور

image description

العثور على جثمان سيدة يشتبه في قتلها بدمياط

image description

صور امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس الثانوية

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق أبوتيج الزراعي

image description

محافظ أسيوط يقدم العزاء لأسرة ضحايا المنزل المنهار بقرية أولاد بدر

image description

محافظ دمياط تبحث حل مشاكل أهالي كفر الغوابين

الأكثر قراءة

الذهب يصعد 6 جنيهات بالمستهل.. و«عيار 21» بـ 772 جنيهًا

تنبيه عاجل من التعليم بشأن استخدام موبايل كنقطة اتصال في الامتحانات

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

حكم صلاة الكسوف والخسوف وكيفية أدائها وسننها

مدن ملاهي نيويورك تعيد فتح أبوابها في الربيع

الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

رصد حوت عنبر نافق طوله 18 مترا فى الصين

أيام زمان

«السينما ظلمتنى».. اعترافات يوسف شعبان

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

سيارته تحطمت تماما.. تفاصيل الحادث الذى نجا منه يوسف شعبان بأعجوبة

«ساعدها على تعلم الوضوء والصلاة».. حكاية مريم فخر الدين مع «الشعراوي»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
المزيد

الثقافة

القائمة الطويلة لجائزة البوكر 2021

ميريت الثقافية تفتح ملف «التطبيع بين فروض السياسة وضغوط الشعوب»

تشييع جثمان أرملة يوسف إدريس من مسجد السيدة نفيسة.. والعزاء مقتصر على العائلة

نسمة يوسف إدريس تنعى والدتها: «لن أقبل عزاء ولا رثاء فى أمى»