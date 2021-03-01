سياسي فلسطيني: الاحتلال يُريد تشريد الشعب.. وسياسة هدم المنازل لن تفلح

قال الدكتور عماد عمر، المحلل السياسي الفلسطيني، إن «استمرار سياسة هدم المنازل التي تتم من جانب الاحتلال الاسرائيلي في مدن الضفة الغربية والقدس، يُعد انتهاكًا بل جريمة تزيد من معاناة أبناء الشعب الذين يصبحون بلا مأوى يقطنون فيه هم وأسرهم في ظل الطقس البارد».وأضاف «عمر»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن «هذه السياسة التي يتبعها الاحتلال تهدف إلى تشريد الفلسطينيين وإبعادهم عن مدنهم وبيوتهم التي كبروا وترعرعوا فيها وتعلموا فيها معنى الصمود والتضحية والنضال».وأشار إلى أن «الاحتلال واهم إذا كان يعتقد أنه بهدم البيوت ومصادرة الأراضي وإبعاد الفلسطينين سوف يكسر إرادة الشعب في التصدي لكل سياساته التي تسعى لتصفية القضية، لكن هذا يزيد الشعب صبرًا وصمودًا وإصرارًا على الاستمرار بمواجهة كل هذه الأساليب».ودعا إلى ضرورة التحرك الدولي لتشكيل جبهة وبيئة ضاغطة على الاحتلال لوقف عمليات الهدم اليومي التي يقوم بها لمنازل المواطنين أمام أعين ومسمع كل دول العالم ومنظماته الحقوقية دون وجود رقيب أو حسيب أو أي جهة تقول «كفا انتهاكًا للقانون».كما دعا منظمات حقوق الإنسان العاملة في الأراضي الفلسطينية؛ لتنظيم حملات عبر الإعلام وتوجيه مراسلات لكل منظمات العالم العاملة في مجال حقوق الإنسان؛ لفضح جرائم الاحتلال بحق المواطنين في الضفة الغربية.