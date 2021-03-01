وكيل «تعليم الإسماعيلية» يوجه بتشديد الإجراءات الاحترازية

يؤدى طلاب الصف الخامس من مرحلة التعليم الابتدائي، الامتحان اليوم للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 20202021، فيما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوى الامتحان في مادتي اللغة الإنجليزية والجغرافيا.ويبلغ عدد طلاب الصف الخامس الابتدائي على مستوى المحافظة 323305 طلاب وطالبات، في 360 مدرسة، بينما يبلغ عدد طلاب الصف الأول الثانوي 9768 طالبا، ما بين منتظم وخدمات ودمج ومنازل وتجريبي وخاص.ووجه طه عجلان وكيل الوزارة بضرورة التعقيم والتطهير الدائم لكافة اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحان وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير.وأشاد وكيل الوزارة وعي الطلاب والتزامهم بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية، مشيرًا إلى أن المديرية قامت بإجراءات احترازية ووقائية مشددة لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للطلاب خلال أداء الامتحانات.