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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اليوم الثالث.. انطلاق امتحانات الخامس الابتدائي والأول الثانوي بالبحيرة

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:37 ص
الامتحان الإلكتروني
الامتحان الإلكتروني
البحيرة معوض هويدى
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انطلق وسط إجراءات احترازية مشددة، اليوم الثالث من امتحانات نصف العام للصف الأول الثانوي العام، والصف الخامس الابتدائي بمحافظة البحيرة

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بتكثيف المتابعة الميدانية للوقوف علي سير امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 20202021، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وحسن سير الامتحانات بيسر، وسهولة وتذليل أي عقبات ومعوقات.

وأكد ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان واتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة وأمن الطلاب، وتذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

ولفت إلى أن هناك التزامًا بقرارات وزارة التربية والتعليم، بدخول الطلاب للجان بشكل متباعد وتوزيع الكمامات، وإجراء المسح الحراري، والتعقيم قبل دخول اللجان وعدم استخدام الهاتف المحمول.

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