اليوم الثالث.. انطلاق امتحانات الخامس الابتدائي والأول الثانوي بالبحيرة

انطلق وسط إجراءات احترازية مشددة، اليوم الثالث من امتحانات نصف العام للصف الأول الثانوي العام، والصف الخامس الابتدائي بمحافظة البحيرةيأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بتكثيف المتابعة الميدانية للوقوف علي سير امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 20202021، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وحسن سير الامتحانات بيسر، وسهولة وتذليل أي عقبات ومعوقات.وأكد ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان واتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة وأمن الطلاب، وتذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.ولفت إلى أن هناك التزامًا بقرارات وزارة التربية والتعليم، بدخول الطلاب للجان بشكل متباعد وتوزيع الكمامات، وإجراء المسح الحراري، والتعقيم قبل دخول اللجان وعدم استخدام الهاتف المحمول.