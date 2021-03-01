طالبات مطروح تمتحن اللغة الأجنبية الأولى وسط إجراءات احترازية (صور)

انطلق منذ قليل، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الصف الأول الثانوي في مطروح، حيث رصدت الدستور طالبات مدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات القديمة أثناء أدائهن الامتحان.واستقبلت المدرسة صباح اليوم الأثنين الطالبات حيث تم قياس درجات الحرارة لهم قبل دخولهم اللجان لأداء الامتحانات بالإضافة إلى ارتداء الكمامات لحمايتهم من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا.ووضعت محافظة مطروح خطة شاملة متكاملة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا وتجهيز اللجان الامتحانية وتقليل الكثافة الطلابية، بما لا يزيد عن 14 طالبا في اللجنة وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات وذلك تنفيذا للتعليمات الوزارية.