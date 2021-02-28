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عالم

السودان: نظام البشير جعل البلاد معبرا لغسيل الأموال وتمويل جماعات الإرهاب

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:53 م
البشير
البشير
محمد عمر
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أكدت لجنة تفكيك نظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، اليوم الأحد، أن النظام البائد استخدم السودان معبرا لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب ودعم الجماعات المنتمية لهم فكريًا في إشارة لجماعة الإخوان التي ينتمي إليها النظام السابق.

وقال وجدي صالح عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، واسترداد الأموال العامة، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، إن نظام البشير أنشأ تحالفات مع بعض المؤسسات خارج الحدود، وأصبحت البلاد تستقبل مجموعات ترتبط به من الناحية العقائدية والمصالح الاقتصادية، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وأكد صالح أن النظام البائد سهل لتلك المجموعات اتخاذ السودان معبرًا لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجانب تنازله عن بعض مؤسسات الدولة الناجحة لصالح هذه المجموعات التي أنشئت وتم تسجيلها داخل السودان وتقديم التسهيلات لها، مما أسهم في تخريب الاقتصاد الوطني.

وكشف المسؤول السوداني عن أن اللجنة توصلت إلى أن القاسم المشترك بين كل هذه المؤسسات هو عملية غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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